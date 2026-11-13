Після переговорів із Путіним відбулася таємна зустріч у Дубліні: Туск розкрив подробиці

Дональд Туск. / © Associated Press

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У Дубліні 12 листопада відбулися термінові переговори за участю США і європейських країн після візиту американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X.

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За його словами, зустріч була «пізно ввечері» на військовому аеродромі в Дубліні. У ній взяли участь представники США, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Франції, Італії та інституцій Євросоюзу.

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«Американці поінформували про результати зустрічі в Москві», — написав Туск.

Мирні переговори — що відомо

Напередодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з Кушнером і Віткоффом після їхнього візиту до РФ. Одним з важливих досягнень перемовин глава держави назвав розблокування тристороннього формату, що відкриває можливість для наступних зустрічей.

Водночас Bloomberg повідомило, що європейські лідери, які брали участь у саміті Європейської політичної спільноти в Дубліні, не змогли дійти згоди у тому, хто саме має представляти континент на переговорах. Хоч Європа хоче бути повноцінним учасником мирного процесу, але питання про єдиного представника спричинило розбіжності між країнами.

Своєю чергою, висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що саме вона разом із головою Євроради Антоніу Коштою може представляти Європу під час переговорів з РФ.

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