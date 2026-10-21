Після переговорів із Зеленським Віткофф везе до Путіна несподівану пропозицію: перші подробиці

Стів Віткофф і Володимир Путін. / © Associated Press

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Спеціальний посланець США Стів Віткофф запропонує «фюреру» РФ Володимиру Путіну провести прямі переговори за участю американського президента Дональда Трампа і лідера України Володимира Зеленського.

Про можливість тристоронніх переговорів лідерів щодо мирної угоди оголосили після зустрічі Зеленського та Віткоффа в Норвегії, пише POLITICO.

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Мета зустрічі лідерів трьох країни — спробувати домовитися про припинення вогню. Якщо саміт відбудеться, то це будуть перші переговори такого рівня від початку повномасштабного вторгнення до України 2022 року.

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Своєю чергою, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, який приймав учасників зустрічі в Осло, повідомив, що Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга 21 жовтня. Він зустрінеться з керівництвом країни-агресорки та обговорить з російським умови миру. Зокрема, ідею тристоронньої зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна.

«Сьогодні ми провели, я б сказав, добрі та конструктивні переговори — необхідні після подій минулого тижня», — сказав Стьоре.

За словами Стьоре, американський посланець передасть російській стороні напрацювання та пропозиції, «над якими опрацювали європейські та американські колеги». Це, зауважив прем’єр, може відкрити шлях до зустрічі на найвищому рівні.

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