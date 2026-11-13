Після переговорів Кремль заговорив про «мир» і нову зустріч, але виставив умови: що заявив Пєсков

Путін і Пєсков. / © Associated Press

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У Кремлі після кількох раундів переговорів заявили, що нова зустріч може відбутися «у найближчій перспективі». Водночас Москва паралельно висуває умови.

Про це висловився речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

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За його словами, Москва начебто розраховує на «досить швидке» продовження переговорного процесу. Мовляв, саме про це російська сторона домовлялася з американськими представниками.

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Водночас Пєсков не назвав місце майбутніх переговорів, але похвалив ОАЕ за «надзвичайно сприятливі та комфортні умови» для зустрічей 10-11 листопада.

Показовою стала заява про склад російської делегації. Зі слів представника «фюрера», в Кремлі не бачать жодних причин його змінювати. Втім, можливе розширення групи «залежатиме виключно від рішення Путіна».

Дмитро Пєсков визнав, що «предметної розмови» про двосторонні контакти з Європою немає. Він заявив, що буцімто РФ «відкрита до контактів» і звинуватив країни ЄС, які «самі відмовилися від діалогу».

Також речник «фюрера» фактично виставив Європі умови для участі в мирних переговорах щодо України. Мовляв, спочатку європейці мають продемонструвати «реальну готовність сприяти мирному процесу». Лише тоді, нахабно пояснив він, можна ухвалювати рішення про «розширення формату з українського врегулювання».

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Зустріч Путіна з посланцями Трампа — що відомо

Вдень 12 листопада Путін зустрівся з посланцями США Стівом Віткоффом і Джерадом Кушнером. Під час переговорів, він висунув територіальні ультиматуми. «Фюрер» нахабно заявив, що РФ вважає власний державний кордон єдиною чіткою «лінією розмежування». Водночас до своїх кордонів він незаконно зараховує чотири частково окуповані області України — Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську.

За словами Віткофф, з’явився прогрес у переговорному процесі. його слів, є домовленість провести нову зустріч у тристоронньому форматі. З його слів, з’явився імпульс, який дозволить почати рух до закінчення російсько-української війни.

Окрім того, зі слів спецпосланців, Володимир Путін погодився допустити представників Європи до наступного раунду мирних переговорів. У Вашингтоні це називають важливим кроком, бо європейські країни є партнерами США і мають брати участь у переговорному процесі.

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