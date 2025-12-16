Після переговорів у Берліні Захід заговорив про кінець війни: деталі від BILD

Володимир Зеленський і Стів Віткофф. / © Associated Press

Напередодні ввечері, 15 грудня, у німецькому Берліні завершився дводенний саміт щодо України, участь у якому взяли президент Володимир Зеленський, лідери ЄС та посланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Наразі мир в Україні «ближчий, ніж будь-коли».

Про це пише німецьке видання BILD, підсумовуючи переговори у Німеччині.

Під час саміту європейські союзники запропонували сприяння щодо гарантій безпеки в Україні після війни. По-перше, за допомогою розміщення на території країни військ із добровольців країн «Коаліції охочих». По-друге, підтримувати і розвивати українські Збройні сили чисельністю 800 тис. осіб у мирний час.

Зазначається, що Штати та різні міжнародні організації можуть взяти на себе моніторинг режиму припинення вогню. Своєю чергою, Євросоюз заявив про рішучу підтримку вступу України та готовність інвестувати у відновлення країни.

BILD зауважує, що результати саміту в Берліні європейські політики обговорили з президентом США Дональдом Трампом. Він, за словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, запропонував Україні справді значні гарантії безпеки.

Що більше, під час розмови з журналістами у Білому домі Трамп наголосив, що вважає мирну угоду досяжною: «Я думаю, що зараз ми ближче [до миру], ніж будь-коли раніше».

Тим часом німецький канцлер Мерц закликав агресорку Російську Федерацію оголосити різдвяне перемир'я. Він висловив переконання, що саме це може стати прологом до постійного припинення вогню.

«Можливо, у російського керівництва ще залишилася хоч крапля людської гідності, і воно дасть спокій людям на Різдво. Тепер тільки від Росії залежить, чи вдасться перемир'я до Різдва», - наголосив очільник уряд ФРН.

Президент Франції Емманюель Макрон також вважає, що наступний крок має зробити Москва:

"Тепер завдання Росії - ухвалити свої рішення заради миру", - заявив французький лідер.

Зауважимо, що поки що Кремль не відреагував на пропозиції європейців щодо мирного плану, вироблені в Берліні.

Нагадаємо, The Guardian повідомляє, що США, Україна та Європа досягли консенсусу щодо безпекових гарантій. Втім, через низку вагомих чинників, говорити про фінальне завершення бойових дій ще зарано. Зокрема через те, що це наче човникова дипломатія, зауважує видання, де Україна та її європейські союзники перебувають з одного боку, а Росія — з іншого.

Politico наголошує, що США готові дати Україні надпотужні гарантії безпеки. Така ініціатива - «на кшталт статті 5» - виникла на тлі тривалих переговорів у Берліні. Втім, ця пропозиція не вічна. Ба більше - вона містить прихований ультиматум: або Україна приймає її зараз, або наступний варіант буде менш щедрим.