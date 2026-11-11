Після переговорів в Абу-Дабі Кушнер і Віткофф полетять на зустріч з Путіним: перші подробиці

Путін, Віткофф і Кушнер. / © Associated Press

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Представник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і спецпосланець Стів Віткофф завтра, 12 листопада, планують вирушити до Москви.

Про це заявив американський посланець Джаред Кушнер.

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У столиці Росії вони проведуть переговори з «фюрером» Володимиром Путіним. Коментуючи майбутній візит, Кушнер заявив, що американська сторона бачить «певні можливості і перспективи».

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Посланці США планують «переглянути те, що обговорювалося сьогодні, і спробувати досягти більшого прогресу з деяких питань, які обговорювали». Він сказав, що Вашингтон бачить там «деякі можливості та можливості».

За його словами, Москва наполягає на подальшому просуванні в переговорах перед можливою особистою зустріччю Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

«Між лідерами немає ані довіри, ані взаємної симпатії», — наголосив він.

Після переговорів у Москві Кушнер і Віткофф вилетять до Дубліна, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським та «далі обговорити деякі з ідей, які ми сьогодні тут запропонували».

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Що кажуть у Кремлі про візит

Речник «фюрера» Дмитро Пєсков повідомив, що «спілкування з американською стороною буде продовжено».

Своєю чергою, помічник президента-диктатора Юрій Ушаков заявив, що хустріч Володимира Путіна з Віткоффом і Кушнером «відбудеться найближчим часом».

Мирні переговори — останні новини

Джаред Кушнер заявив, що тристоронні переговори дали результат попри те, що були «складними, але продуктивними». З його слів, найважчим питанням на шляху до миру в Україні залишаються території. Водночас він додав, що останні зустрічі стали «позитивним кроком» до миру, незважаючи на брак «довіри» між двома сторонами.

Водночас представник України на переговорах, очільник ОП Кирило Буданов утримався від відповіді на запитання щодо територій. Зокрема, Донбасу. Він наголосив, що теми, які обговорюють під час переговорів, поки не розголошуватимуть, бо «важливий тільки результат».

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