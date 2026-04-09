- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 211
- Час на прочитання
- 2 хв
Після перемир'я Трамп висунув новий ультиматум Ірану: чим пригрозив президент
Трамп попередив Тегеран про нові і «більш потужні» удари, якщо не буде досягнуто «справжньої угоди».
Американські солдати залишаться на Близькому Сході — поки не буде досягнено «справжньої угоди» з Іраном. Загалом військова присутність США була «доречною та необхідною».
Про це заявив президент США Дональд Трамп у своєму дописі Truth Social.
«Усі кораблі, літаки та військовий персонал США, з додатковими боєприпасами і озброєнням, що є доречним та необхідним для смертельного переслідування та знищення вже суттєво ослабленого ворога, залишатимуться на місцях в Ірані та навколо нього доти, доки не буде повністю виконано справжню угоду, досягнуту в Ірані», — заявив американський лідер.
З його слів, якщо угоди не буде, то «почнеться стрілянина — масштабніша, краща й потужніша, ніж коли-небудь раніше».
«Це було домовлено давно, і попри всю фальшиву риторику про протилежне — без ядерної зброї, і Ормузька протока буде відкритою та безпечною», — наголосив Трамп.
Він завершив повідомлення, заявивши, що США «завантажуються» та «з нетерпінням очікують» свого наступного «завоювання».
Перемир’я США з Іраном — останні новини
Джерела Axios повідомили, що США та Іран домовлялися про перемир’я через записки і кур’єрів. За словами співрозмовників, переломним стало рішення верховного лідера Ірану Моджтаба Хаменеї про рішення піти на компроміс. Начебто приводом до цього стали погрози Трампа.
Тим часом ABC заявило, що Трамп запропонував Ірану спільний «бізнес» в Ормузькій протоці. Мовляв, це спосіб подбати про безпеку — а також убезпечити підприємство від багатьох інших людей».