Сестра Кім Чен Ина / © Reuters

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Після погроз сестри Кім Чен Ина — Кім Йо Чжон — Північна Корея таки вирішила вислати швейцарського дипломата та фактично згорнути дипломатичну присутність країни у Пхеньяні.

Про це повідомляє Reuters.

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Міністерство закордонних справ КНДР оголосило представника швейцарського дипломатичного представництва Сільвена Астьє персоною, якій заборонено перебувати в країні. Дипломату дали лише 48 годин, щоб залишити Північну Корею.

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Як повідомляє північнокорейське інформагентство KCNA, таке рішення стало прямою відповіддю на санкції Швейцарії проти молодіжного табору в Сондовоні.

У зовнішньополітичному відомстві КНДР цинічно заявили, що дії, які нібито порушують суверенні права країни та інтереси її громадян, «за жодних обставин не можуть зустріти схвалення» Пхеньяна.

Позиція Швейцарії

Днями Кім Йо Чжон вибухнула погрозами через українських дітей і попереджала про закриття швейцарського дипломатичного представництва. Однак у Берні дали зрозуміти, що не збираються поступатися тиску Пхеньяна.

Швейцарська влада наголосила, що запроваджені обмеження залишатимуться чинними, а відновлення роботи дипломатичного представництва не означає зміни санкційної політики.

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У Міністерстві закордонних справ Швейцарії пояснили, що відновлення роботи посольства мало на меті зберегти важливі канали дипломатичного зв’язку.

Зауважимо, причиною конфлікту стало включення молодіжного табору в Сонгдовоні до санкційного списку Швейцарії. Берн обґрунтував своє рішення співпрацею закладу з Росією у переміщенні та русифікації українських дітей, депортованих з тимчасово окупованих територій. Такі ж обмеження проти табору раніше запровадили Європейський Союз і Велика Британія.

Зауважимо, Сонгдовон — це державний міжнародний дитячий табір на сході Північної Кореї, який привернув міжнародну увагу через вивезення туди українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Табори «перевиховання» — що відомо

Правозахисники задокументували 165 таборів «перевиховання», де відбувається мілітаризація та русифікація викрадених українських дітей. Ці табори розташовані на окупованих територіях, у Росії, Білорусі та, як стало відомо, навіть у Північній Кореї (КНДР).

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Експертка з правових питань Катерина Рашевська заявила про щонайменше два задокументовані випадки вивезення викрадених українських дітей до північнокорейського молодіжного табору Сонгдовон. Серед них — 12-річний Міша з окупованої частини Донецької області та 16-річна Ліза з окупованого Сімферополя. Обох дітей відправили на так званий відпочинок до табору в Північній Кореї.

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