Після поразки на виборах команда Трампа опинилася під ударом: заговорили про відставки та імпічмент

Марко Рубіо, Дональд Трамп, Піт Гегсет. / © Associated Press

Реклама

Після проміжних виборів до Конгресу США у ЗМІ з’явилася інформація про можливу заміну держсекретаря Марка Рубіо та імпічмент очільника Пентагону Піта Гегсета, на якого республіканці перекладають провину за поразку через війну в Ірані.

Про це пишуть The New York Times і Reuters.

Реклама

Заява Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо спростував повідомлення про можливий вихід з адміністрації Дональда Трампа. Він запевнив, що планує працювати з главою Білого дому до завершення його президентського терміну.

Реклама

За словами Рубіо, він задоволений своєю роботою і не має наміру залишати посаду, а чутки про відставку назвав незрозумілими.

«Працювати на президента Трампа до кінця його терміну завжди було моїм планом», — наголосив держсекретар.

Водночас Рубіо відмовився обговорювати свої політичні плани на президентські вибори 2028-гоЮ наголосивши, що більше не коментуватиме цю тему.

Раніше держсекретар США висловлював підтримку віцепрезиденту Джей Ді Венсу, якщо той вирішить балотуватися у президенти. Рубіо називав його «дуже хорошим другом» і заявляв, що готовий першим підтримати його кандидатуру.

Реклама

Що каже Гегсет про імпічмент

Міністр оборони Піт Гегсет пообіцяв боротися зі спробами демократів домогтися його імпічменту. При цьому він назвав війну проти Ірану «сміливою та історичною», попри те, що невдоволення американців цією кампанією позначилося на виборах і завдало удару по республіканцях.

Представники Демократичної партії, яка здобула контроль над Конгресом, пообіцяли розслідувати діяльність очільника Пентагону та його управління оборонним відомством.

Водночас Гегсет назвав ініціативу щодо імпічменту «фарсом» і заявив, що це спроба політичного переслідування. Він нагадав, що чинному президентові Дональду Трампу вже двічі оголошували імпічмент, однак ці спроби не досягли мети.

«Усе це — політика особистого знищення. Це не спрацювало проти президента Трампа і не спрацює проти мене», — заявив очільник Пентагону.

Реклама

Зауважимо, що сам Трамп також став на захист свого міністра. Відповідаючи на запитання про можливі кадрові зміни в адміністрації, він заявив, що Гегсет «чудово справляється зі своєю роботою».

Трамп припустив, що невдоволення керівником міноборони може бути пов’язане зі звільненням генералів. З його слів, серед військового керівництва було забагато генералів із чотиризірковим званням, частину з яких він назвав «пробудженими» (woke), додавши, що йому не подобаються такі військові командири.

Крім того, американський президент похвалив Гегсета за проведення військових операцій у Венесуелі та Ірані. Щодо війни проти Тегерана Трамп заявив, що США вже сім місяців перебувають там і контролюють усе, що хотіли контролювати.

Ймовірні кадрові зміни в команді Трампа — що відомо

Видання The Washington Sun повідомило, що після проміжних виборів в оточенні Дональда Трампа обговорювали можливу заміну держсекретаря Марко Рубіо. Одним із кандидатів на цю посаду називали посла США в Індії Серджіо Гора. Причиною потенційних кадрових змін стали припущення, що Рубіо може залишити адміністрацію, аби готуватися до президентських виборів 2028 або 2032 року.

Тим часом Fox News інформує, що у республіканців може з’явитися новий лідер. Поразка партії на проміжних виборах підштовхнула віцепрезидента Джея Ді Венса до активніших політичних кроків. За даними поінформованих джерел, він уже почав готуватися до президентської кампанії 2028-го. Зокрема, Венс намагається заручитися підтримкою виборців, які розчарувалися в Дональді Трампі.

Новини партнерів