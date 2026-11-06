Після провалу на виборах Трамп накинувся на демократів і жорстко дорікнув американцям: подробиці

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Після результатів проміжних виборів до Конгресу президент Дональд Трамп звинуватив демократів у різкому падінні американського фондового ринку.

Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.

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Трап назвав ситуацію «сумним видовищем» і обурено висловився, що через перемогу його політичних опонентів скоротилися пенсійні заощадження американців.

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Водночас відповідальність за ситуацію він поклав на самих виборців, зокрема тих, хто підтримав демократів. У такий спосіб американський президент пов’язав біржові втрати з політичними результатами голосування.

«Фондовий ринок пережив один із найгірших днів в історії через результати виборів. Як же це сумно! Нам знадобилося стільки зусиль, щоб досягти небаченого раніше рівня, і ось маємо такий результат. Ваші пенсійні заощадження (401(k)) відповідно скоротилися. Пам’ятайте, винні були не республіканці, а демократи», — написав Трамп.

Зауважимо, заяви пролунали після того, як Волл-стріт пережила найбільший біржовий розпродаж від квітня 2025-го, коли президент США оголосив про масштабні митні тарифи. Однією з причин падіння ринку стали побоювання інвесторів, що перемога демократів може загальмувати розбудову інфраструктури для штучного інтелекту, зокрема центрів обробки даних.

Нагадаємо, 3 листопада у США відбулися проміжні вибори до Конгресу. Демократи здобули контроль над обома палатами — Сенатом і Палатою представників.

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Дональд Трамп заявив, що «абсолютно готовий» визнати результати голосування, хоча й зізнався, що здивований таким підсумком. За його словами, напередодні виборів він провів «масштабні мітинги». Водночас президент дав зрозуміти, що не збирається поступатися демократам у Конгресі. Він наголосив, що має достатньо повноважень для протидії їхнім ініціативам, зокрема пригрозив накладати вето на законопроєкти, які вважатиме неприйнятними.

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