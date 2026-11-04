Після провалу республіканців на виборах у Путіна заговорили про «миротворчість» Трампа: заява Кремля

Дональд Трамп. / © Associated Press

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У Кремлі заявляють, мовляв, покладають надії на президента США Дональда Трампа і його миротворчі зусилля щодо завершення війни в Україні.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв’ю одному з кремлівських пропагандистів.

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З його слів, Москва нібито «щиро розраховує» на продовження переговорного процесу незалежно від результатів виборів до Конгресу США, адже Трамп продовжує виконувати свої президентські повноваження. Саме тому, висловився речник «фюрера», Кремль сподіваються, що він і надалі займатиметься «українським врегулюванням».

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Водночас на запитання, чи може оновлений склад Конгресу перешкодити миротворчим ініціативам американського президента, Пєсков цинічно відповів, що це «внутрішня справа Америки».

Представник Кремля також згадав про нібито успішні напрацювання у переговорному процесі, майбутній раунд тристоронніх переговорів і гуманітарну місію першої леді США Меланії Трамп.

«Ми сподіваємося, що все це буде продовжено», — зухвало видав Дмитро Пєсков.

Вибори до Сенату США — що відомо

У США 3 листопада відбулися проміжні вибори до Конгресу - переобирали всіх 435 членів Палати представників і 35 зі 100 сенаторів. За проміжними підсумками, Демократична партія сформувала більшість і у Палаті, і в Сенаті.

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Зауважимо, що демократи перехопили у республіканців одразу шість місць у Сенаті. Особливо показово, що серед них — Техас, Канзас і Південна Кароліна, де представники Демократичної партії не перемагали протягом кількох десятиліть.

Президент Дональд Трамп «вибухнув» гучними виправданнями після того, як республіканці втратили Конгрес. Він заявив, що «абсолютно готовий» визнати результати голосування, але він здивований цим, бо перед голосуванням провів «масштабні мітинги». Окрім того, лідер Білого дому пояснив втрату позицій Республіканської партії, що його самого не було у виборчих бюлетенях.

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