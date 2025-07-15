Після рішення Трампа у Швеції зробили заяву про зброю для України

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон / © Associated Press

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Швеція вітає рішення президента США Дональда Трампа щодо зброї для Україні і разом із союзниками по НАТО надалі сприятиме швидким і масштабним постачанням озброєння Києву.

Про це прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон написав у соцмережі X.

Крістерссон привітав важливе рішення Трампа, яке відкриває можливість постачання більш сучасного озброєння Україні та значного посилення економічного тиску на Росію.

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«Як один із найбільших донорів України, Швеція разом із нашими союзниками по НАТО й надалі сприятиме швидким і масштабним постачанням для України», — йдеться в заяві.

Прем’єр Швеції також акцентував, що час має вирішальне значення.

«Що швидше ми всі об’єднаємося, щоб змусити Росію припинити її жорстоку війну проти України, то більше життів буде врятовано», — резюмував він.

Нагадаємо, 14 липня Трамп повідомив про укладання угоди про постачання американської зброї країнам НАТО та Україні. Згідно з умовами угоди, США виготовлятимуть зброю, а платитимуть за неї європейські партнери.

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Окрім того, очільник Білого дому заявив, що Україна отримає 17 Patriot від третіх країн. Щоправда, він не уточнив — йдеться про кількість систем чи пускових установок.

А ще Трамп попередив — якщо Росія не укладе мирну угоду з Україною протягом наступних 50 днів, він запровадить вторинні санкції: тарифи у 100%.