Після років російських ударів: ООН визнала атаки РФ на енергетику злочинами проти людяності

Удари РФ по енергетиці України визнали злочинами проти людяності: висновки ООН / © t.me/Denys_Smyhal

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Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України встановила, що Росія вчинила воєнні злочини та злочини проти людяності, систематично атакуючи українську енергетичну інфраструктуру. Крім того, розслідувачі виявили докази торгівлі людьми з 29 країн, яких обманом і примусом залучали до російської армії для участі у війні проти України.

Про це повідомляється у пресрелізі Управління Верховного комісара ООН з прав людини за результатами нової доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування щодо України, поданої Генеральній Асамблеї ООН.

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Російські удари по енергетиці України: що встановила ООН

Під час розслідування Комісія вивчила наслідки масштабних атак російських військ на енергетичну інфраструктуру України, зокрема взимку 2025–2026 років. Також експерти проаналізували вплив ударів, яких Росія завдає від осені 2022 року.

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За висновками розслідувачів, протягом цих років російські атаки ставали дедалі частішими та інтенсивнішими, а їхня географія розширювалася. Війська РФ одночасно застосовували сотні ракет і безпілотників, завдаючи значних руйнувань українській енергосистемі.

Особливо тяжкими наслідки обстрілів були минулої зими, коли температура повітря опускалася до мінус 21 градуса. Через пошкодження енергетичних об’єктів мільйони українців тривалий час залишалися без світла, тепла, водопостачання та газу.

Голова Комісії Ерік Мьозе наголосив, що з наближенням нового холодного сезону російські атаки знову посилилися. За його словами, це створює серйозні загрози для життя та здоров’я цивільного населення.

Українці розповіли ООН про життя без тепла та електрики

Для підготовки доповіді Комісія зібрала свідчення 255 людей, які пережили енергетичну кризу в Києві, а також у Дніпропетровській, Київській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Запорізькій та Житомирській областях.

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Зокрема, 53-річний житель Києва розповів, що під час сильних морозів боявся засинати, оскільки не був упевнений, що прокинеться.

«Найстрашніше було заснути і не прокинутися; боятися померти від холоду було схоже на тортури», — поділився чоловік.

Особливо вразливими виявилися люди похилого віку та особи з обмеженою мобільністю. Через постійні відключення електроенергії вони ризикували застрягти в ліфтах, тому часто не могли спуститися до укриттів під час повітряних тривог.

Деякі люди були змушені залишатися у холодних квартирах без води, електрики, необхідних ліків і доступу до медичного обладнання.

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«Я лежала холодна та голодна, без ліків, без нічого», — розповіла 74-річна мешканка столиці.

Складною ситуація була й для родин із дітьми. Через енергетичну кризу школи тривалий час не працювали, що перешкоджало навчанню. Водночас відсутність опалення у помешканнях призводила до захворювань серед дітей.

У Комісії наголосили, що постійне перебування в холоді, відсутність основних комунальних послуг та необхідність щодня шукати способи виживання негативно впливали як на фізичне, так і на психічне здоров’я українців.

Атаки РФ на енергетику визнали злочинами проти людяності

За оцінкою Комісії ООН, російське військове командування усвідомлювало, що об’єкти теплопостачання, які ставали цілями ударів у великих населених пунктах, є життєво необхідними для цивільного населення, особливо в зимовий період.

Розслідувачі також звернули увагу на офіційні заяви представників російської влади, які повідомляли про подальші атаки та посилалися на плани їх здійснення.

Зібрані докази, за висновками Комісії, свідчать, що удари по українській енергетиці були навмисними та здійснювалися відповідно до державної політики РФ.

Їхньою метою, як встановили розслідувачі, було позбавлення цивільного населення електроенергії та інших життєво важливих послуг, залежних від енергопостачання, а також заподіяння людям страждань.

На підставі цих висновків Комісія кваліфікувала навмисні удари по цивільних об’єктах як воєнні злочини, а систематичні атаки на енергетичну інфраструктуру — як злочини проти людяності у формі інших нелюдських діянь.

«Комісія також розглянула напади українських збройних сил на енергетичну інфраструктуру в Російській Федерації та на окупованих територіях України. Однак вона не змогла додатково розслідувати наслідки таких нападів, оскільки Російська Федерація не надала доступу до інформації або не відповіла на запити Комісії», — зазначено в пресрелізі.

Росія вербувала іноземців для війни проти України

Ще одним напрямком розслідування стало залучення громадян інших держав до російської армії.

Комісія ООН заявила про наявність переконливих доказів того, що російська влада здійснювала торгівлю людьми з 29 країн, використовуючи обман і примус.

За даними розслідування, вербування відбувалося через посередників та агентства, які працювали в різних країнах світу. Вони представлялися законними компаніями, діяльність яких нібито схвалена державою, та організовували оформлення віз і проїзних документів.

У деяких випадках представники агентств навіть супроводжували завербованих чоловіків під час поїздки до Росії.

Проте після прибуття іноземців змушували підписувати контракти з Міністерством оборони РФ, складені російською мовою.

Дружина одного із завербованих чоловіків із Карибського басейну розповіла Комісії, що в її чоловіка відібрали паспорт і під тиском змусили підписати документи.

«Вони забрали його паспорт і просто сказали йому підписати контракт тут, тут і тут. Він був лише російською мовою», — розповіла 35-річна жінка.

Після цього чоловіків відправляли на передову в Україні, де доручали виконувати небезпечні бойові завдання.

За даними Комісії, багато завербованих іноземців загинули або зникли безвісти. Інші здалися в полон чи були захоплені українськими військовими та отримали статус військовополонених.

Розслідувачі також встановили високий рівень координації між агентами, які діяли в різних частинах світу, та представниками російської влади.

За результатами розслідування Комісія дійшла висновку, що такі дії порушують міжнародне право у сфері прав людини.

У підсумку Комісія ООН закликала Росію припинити атаки на цивільне населення та цивільні об’єкти, а також звільнити з лав російської армії всіх людей, які стали жертвами торгівлі людьми.

Нагадаємо, раніше в ООН повідомляли, що за перші вісім місяців 2026 року кількість загиблих і поранених цивільних в Україні перевищила показник за весь 2025 рік. Зазначається, що за січень–серпень 2026 року ООН підтвердила 15 280 цивільних жертв війни в Україні — 2 222 людини загинули, ще 13 058 були поранені.

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