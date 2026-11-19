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Після року звинувачень «Сенс Банк» більше не пов’язують із нелегальним гральним бізнесом — Гладишенко
Колишній голова наглядової ради «Сенс Банку» Микола Гладишенко заявив, що під час останнього засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, присвяченого проблемам грального бізнесу, з порядку денного зникла тема зв’язків нелегального грального ринку із державним «Сенс Банком».
Про це він написав у Facebook.
За словами Гладишенка, вперше за останній рік питання зв’язків нелегального грального бізнесу із «Сенс Банком» не стало предметом обговорення на засіданні ТСК.
«І це на засіданні комісії, присвяченому проблемам грального бізнесу. І навіть у його Telegram-каналі жодного звичного викриття!» — зазначив він.
Водночас, за його словами, інший член ТСК, народний депутат Данило Гетманцев, який, як стверджує Гладишенко, останній рік звинувачував «Сенс Банк» в обслуговуванні грального бізнесу, цього разу не почав звинувачувати банк у всіх можливих порушеннях.
Натомість на засіданні заговорили про фінансовий моніторинг в Ощадбанку, ПриватБанку та Monobank. Гладишенко не став оцінювати обґрунтованість цих звинувачень, однак звернув увагу на зміну фокусу обговорення.
«Але виявляється, гральний бізнес має й інші проблеми, а не лише ті, які зручно останній рік прив’язували до одного банку», — написав він.
Гладишенко також припустив, що зміну порядку денного могли спричинити останні кадрові зміни в керівництві «Сенс Банку», які змінили інформаційну позицію щодо установи, або ж те, що його колишні опоненти вирішили переглянути свою риторику.
«Звісно, це лише припущення. Але збіг настільки промовистий, що навіть для політики подвійних стандартів виглядає дещо занадто очевидним», — підсумував він.