Прем’єр Словаччини зустрінеться із Зеленським після розмов з Путіним: подробиці

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо анонсував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Роберт Фіцо

Роберт Фіцо / © Associated Press

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в п’ятницю зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Цю зустріч він проведе після повернення з Китаю, де заплановані переговори з Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним.

Про це пише Dennik N.

З Китаю Фіцо повернеться в четвер (4 вересня) ввечері. У п’ятницю (5 вересня) він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у східній Словаччині. Пізніше в п’ятницю запланована зустріч з міністром фінансів Ладіславом Каменіцьким для обговорення заходів консолідації державного бюджету.

Окрім цього, Фіцо розкритикував позицію країн ЄС, які відмовляються від участі у святкуванні закінчення Другої світової війни в Китаї.

«Мені особисто шкода, і я навіть не розумію, чому з усіх країн ЄС у Пекіні буде представлена лише Словаччина. Зараз створюється новий світовий порядок, нові правила багатополярного світу, новий баланс сил, що надзвичайно важливо для стабільності. Бути частиною таких дискусій означає підтримувати діалог, а не грати роль ображеної маленької дитини», — заявив прем’єр Словаччини.

Він додав, що поінформував представників ЄС про свою поїздку. За словами Фіцо, міністр закордонних справ Юрай Бланар також провів переговори з головою дипломатії ЄС Каєю Каллас.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 1 вересня провів переговори з російським колегою Володимиром Путіним у Китаї в кулуарах саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Також у Кремлі повідомили, що поки немає конкретних домовленостей щодо підвищення рівня російсько-українських переговорів.

Раніше джерела в Офісі президента України повідомили, що зустріч українського президента Володимира Зеленського та «фюрера» РФ Володимира Путіна віч-на-віч неможлива, якщо США не посилять тиск на диктатора.

