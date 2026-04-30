Після розмови Путіна і Трампа Медвєдєв пригрозив Америці "ядеркою"

Заступник очільника російського Радбезу і прихвостень «фюрера» Дмитро Медвєдєв зухвало погрозив «ядеркою» Сполученим Штатам Америки, назвавши їх «основним геополітичним суперником» РФ.

Про це політик країни-агресорки заявив під час просвітницького марафону.

Під час виступу Медвєдєв бідкався про складні стосунки між Москвою і Вашингтоном — «навіть у період якихось спрощень та покращень». Водночас вихвалився тим, що нібито за часів свого президентства займався налагоджуванням відносин. Втім, «все виявилося недовговічним».

«Ми з вами розуміємо, що таке Сполучені Штати Америки: боєголовки їхніх стратегічних ядерних сил націлені на нас, наші боєголовки націлені на них. Це як би визначає те, навколо чого будуються взаємини», — заявив кремлівський рупор.

З його слів, відносини Кремля з нинішньою адміністрацією Білого дому «мають прагматичний характер».

Він також нахабно висловився, мовляв, за часів експрезидента Джо Байдена Вашингтон «запрягав упряжку війни» в Україні, а нинішня адміністрація «намагається щось зробити» для врегулювання».

Розмова Трампа і Путіна 29 квітня

Зухвалі заяви заступника очільника Радбезу РФ пролунали наступного дня після переговорів телефоном між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Володимиром Путіним. До слова, американський лідер назвав розмову «дуже хорошою».

Окрім того, очільник Білого дому заявив про нібито готовність Путіна до мирної угоди «деякий час тому». Втім, додав він, «деякі люди ускладнили укладення угоди».

Своєю чергою, помічник «фюрера» РФ Юрій Ушаков заявив, що під час розмови Путін висловився про готовність оголосити перемир’я на період святкування «Дня побєди». Трамп, з його слів, підтримав ініціативу Москви.

