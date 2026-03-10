Що відбувається з переговорами: Зеленський зробив заяву після розмови Трампа та Путіна

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирні переговори, які планували провести у Туреччині, перенесли на прохання американської сторони. Також він прокоментував телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Деталі глава держави розповів українським журналістам.

За словами Зеленського, деталі переговорів між Трампом і Путіним йому наразі майже не відомі. Президент зазначив, що українська сторона отримує лише обмежену інформацію.

Реклама

«Щодо розмови Дональда Трампа і Путіна — мені майже нічого не відомо», — сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що Україна перебуває у постійному контакті з американською стороною.

Чому перенесли переговори

За словами глави держави, переговори щодо завершення війни планували провести у вівторок або середу в Туреччині.

Зеленський повідомив, що нещодавно обговорював це питання з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Реклама

Однак зустріч перенесли за ініціативою США.

«Ми були готові їхати до Туреччини, але саме американська сторона перенесла цю зустріч і запропонувала провести її наступного тижня», — пояснив президент.

За його словами, українські представники щодня контактують із партнерами зі США, тому нову дату переговорів можуть визначити найближчим часом.

Україна підтримує припинення вогню

Коментуючи слова помічника Путіна Юрія Ушакова про те, що нібито Трамп в розмові з очільником Кремля наголосив на бажанні швидкого припинення вогню в Україні, Зеленський зауважив, що він особисто не має додаткової інформації про їхню розмову.

Реклама

«Знаю трішки деталей від розвідки, але поки що не буду про це говорити. Що стосується першочергового припинення вогню, ви знаєте, ми завжди підтримували таку позицію. Подивимось. З американцями ми кожного дня на дзвінку, на контакті - вони поки що не говорили деталей своєї розмови з розсіяними», - сказав Зеленський.

Карти в мирних переговорах

Президент також зазначив, що у України «вже є карти» за столом переговорів, бо абсолютно всі американські експерти розуміють: тільки український досвід може допомогти боротися з масованими атаками «Шахедів».

«І навіть країни, які якось тишком-нишком купували, десь брали дрони-перехоплювачі, вже розібралися, що без наших військових, наших операторів, без нашого софта, радарів – без всього цього просто перехоплювачі не працюють», - пояснив Глава держави.

Телефонна розмова Трампа і Путіна 9 березня — що відомо

Нагадаємо, 9 березня Дональд Трамп і Володимир Путін провели телефонну розмову, яка тривала близько години.

Реклама

За словами помічника президента РФ Юрія Ушакова, сторони обговорили війну в Україні та міжнародну ситуацію, зокрема конфлікт навколо Ірану.

Сам Трамп назвав розмову «позитивною та конструктивною». Він зазначив, що лідери також говорили про ситуацію на Близькому Сході та про війну в Україні, яку президент США назвав «нескінченною боротьбою».

Пізніше міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що розмова Трампа з Путіним була рішучою та стосувалася можливостей досягнення миру між Росією і Україною.