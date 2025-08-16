- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1737
- Час на прочитання
- 1 хв
Після саміту на Алясці у Путіна зробили заяву щодо зустрічі із Зеленським
Після двосторонньої зустрічі на Алясці - між президентом США і диктатором РФ Володимиром Путіним у Кремлі висловилися про перемовини за участі українського лідера Володимира Зеленського.
Про це заявив помічник російського “фюрера” Юрій Ушаков
З його слів, нібито тема проведення тристороннього саміту Путіна, Трампа та Зеленського “ще не піднімалася”.
Окрім того, Ушаков заявив: поки не знає, коли відбудеться наступна зустріч Путіна і Трампа.
