ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1737
Час на прочитання
1 хв

Після саміту на Алясці у Путіна зробили заяву щодо зустрічі із Зеленським

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Після саміту на Алясці у Путіна зробили заяву щодо зустрічі із Зеленським

© Associated Press

Після двосторонньої зустрічі на Алясці - між президентом США і диктатором РФ Володимиром Путіним у Кремлі висловилися про перемовини за участі українського лідера Володимира Зеленського.

Про це заявив помічник російського “фюрера” Юрій Ушаков

З його слів, нібито тема проведення тристороннього саміту Путіна, Трампа та Зеленського “ще не піднімалася”.

Окрім того, Ушаков заявив: поки не знає, коли відбудеться наступна зустріч Путіна і Трампа.

Новина доповнюється

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie