Після двосторонньої зустрічі на Алясці - між президентом США і диктатором РФ Володимиром Путіним у Кремлі висловилися про перемовини за участі українського лідера Володимира Зеленського.

Про це заявив помічник російського “фюрера” Юрій Ушаков

З його слів, нібито тема проведення тристороннього саміту Путіна, Трампа та Зеленського “ще не піднімалася”.

Окрім того, Ушаков заявив: поки не знає, коли відбудеться наступна зустріч Путіна і Трампа.