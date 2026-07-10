Після саміту НАТО Зеленський, Рютте та лідери Європи терміново збираються в Парижі

Володимир Зеленський / © ТСН.ua

Реклама

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів держав «коаліції охочих», яка відбудеться в Парижі за участю генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Про це повідомляє німецьке видання Die Zeit із посиланням на канцелярію президента Франції.

За інформацією видання, переговори заплановано на понеділок, 13 липня, і вони мають на меті використати політичний імпульс, отриманий після нещодавнього саміту НАТО.

Реклама

Однією з ключових тем стане подальша підтримка України та обговорення гарантій безпеки у разі досягнення припинення вогню між Україною та Росією.

Очікується, що у зустрічі також візьмуть участь президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта та федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Нагадаємо, під час саміту НАТО канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Росія не зможе досягти своїх воєнних цілей у війні проти України. Водночас він підтвердив подальшу підтримку Києва та повідомив про нову європейську ініціативу фінансування.

Новини партнерів