Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Президент-диктатор Росії Володимир Путін продовжує демонструвати військову силу під час свята Дня Росії 12 червня, водночас визнаючи деякі невдачі на полі бою, з якими окупаційна армія зіткнулася в останні місяці.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Фюрер» і його міністр оборони Андрій Бєлоусов зустрілися з солдатами РФ, які заявили про свою відданості військовій перемозі в Україні та досягненню цілей і завдань Кремля. Путін високо оцінив військово-технологічні інновації, зокрема БпЛАз оглядом від першої особи (FPV), інтеграцію штучного інтелекту у безпілотники, масштабування тактичних систем радіоелектронної боротьби та зусилля Росії щодо створення супутникового угруповання, альтернативного Starlink. Таким чином Москва намагається представити своє військо як технологічно розвинуте і сильне.

Реклама

Очільник Кремля також наголосив на нещодавніх заходах соціальної підтримки солдатів, ветеранів та їхніх сімей. Окрім того, традиційно Путін повторив давні риторичні лінії, які зображують Російську Федерацію як таку, що веде війну проти НАТО, та підтвердив силу у веденні цієї війни.

Аналітики наголошують, що Путін мав намір використати зустріч із військовослужбовцями, щоб продемонструвати свою силу на святкуванні Дня Росії після конфузу з його усіченим Парадом Дня побєди 9 травня та успішними українськими далекобійними ударами по військових об’єктах у Санкт-Петербурзі під час економічного форуму 3-6 червня.

«Диктатор, схоже, почав визнавати невдачі, з якими зараз стикаються його військові, але він не обговорив усі масштаби військових викликів Росії», — йдеться у звіті.

В ISW акцентують: Путін заявив, що удари українських безпілотників є спробою посіяти розбрат у російському суспільстві та завдати економічної шкоди, ймовірно, маючи на увазі кампанію України з далекобійних ударів по військових об’єктах та нафтовій інфраструктурі країни-агресорки, а також кампанію середньої дальності, яка спричиняє дефіцит палива та серйозні проблеми з логістикою.

Реклама

Тим часом у Кремлі заявляють, мовляв, посилюють свою протиповітряну оборону. Що більше — начебто їхня економіка швидко відновлюється після українських ударів. Водночас Путін визнав, що його загарбники просуваються «не так швидко, як нам хотілося б», але зауважив, що війська все ще просуваються «щодня поступово».

«Примітно — Путін не визнав, що українські контратаки досягли тактичних успіхів у Запорізькій та Дніпропетровській областях від березня 2026 -го. Темпи просування Росії на полі бою неухильно знижуються від листопада 2025-го, а російські війська зазнали чистих втрат території у квітні-травні цього року», — йдеться у звіті Інституту.

Американські фахівці вважають, що, ймовірно, Володимир Путін вирішив визнати деякі невдачі, з якими стикаються війська РФ, щоб здаватися більш обізнаним з реаліями поля бою для російських військовослужбовців, які безпосередньо зазнали цих невдач.

Тим часом Україна від цієї весни збільшує масштаби своєї ударної кампанії далекої та середньої дальності проти російської логістики, військової техніки та живої сили, що перешкоджає просуванню Росії на театрі військових дій та порушує логістичні маршрути ворога через окуповану Україну. Зокрема, зокрема на півдні України і в анексованому Криму.

Реклама

Нагадаємо, Путін заявив, що відправив на війну проти України понад 700 000 осіб. З його слів, це «група військових РФ у зоні „сво“.

Російський диктатор також пригрозив новими ударами по Україні. «Фюрер» заявив про свої наміри збільшити інтенсивність атак по інфраструктурних об’єктах. Цей терор він називає «гідною відсіччю».

Новини партнерів