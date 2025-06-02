Після удару по бомбардувальникам делегація РФ у Стамбулі поводилась тихіше — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. / © ТСН

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Після української операції “Павутина”, яка вразила російські стратегічні авіабази, поведінка російської делегації на переговорах у Стамбулі дещо змінилася.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“Що стосується погроз з російської сторони – безперспективно. Як мені сказали, поводила себе делегація трішки спокійніше, ніж було, але нахабство, воно вже, яке є”, — зазначив він.

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За словами президента, хоча тон росіян став менш агресивним, справжнього конструктиву все ще бракує.

“Нахабні люди вели себе трішки скромніше. Ми подивимося, може треба ще пару якихось заходів — і вже спробують вести себе, як люди”, — додав Зеленський.

Раніше повідомлялось, що операція “Павутина”, за даними СБУ, призвела до знищення та пошкодження понад 40 російських стратегічних бомбардувальників та завдала збитків РФ на мільярди доларів.