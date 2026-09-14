Після удару РФ біля кордону Туск попередив поляків про «ще гірший сценарій»

Дональд Туск. / © Associated Press

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Напередодні Росія атакувала територію міжнародного пункту пропуску «Ягодин», що на польському кордоні, було пошкоджено локомотив пасажирського поїзда «Київ — Варшава». Польща має бути готовою, бо ескалація може зачепити її територію.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на екстреній нараді з представниками уряду, армії та спецслужб, повідомляє Polsat News.

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«Ескалація дій з боку Російської Федерації стає реальністю, а прикладів цього дедалі частіше трапляється поблизу нашого кордону, — заявив глава уряду.

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З його слів, не можна виключати, що найближчі тижні та місяці стануть періодом інтенсивних дій з боку Росії. Ба більше, наголошує Туск, «можливі ще гірші сценарії».

«Ми отримали власну інформацію завдяки нашим власним службам, а також від союзних служб про можливу ескалацію. Напад або спроба паралізувати перетин кордону — це не перший подібний інцидент», — нагадав прем’єр-міністр.

З його слів, «немає сумнівів», що Варшава має бути готові разом із союзниками до спільної відповіді, «якщо це буде необхідно».

Також він звернув увагу на застосування Росією нових реактивних дронів, дальність і точність яких «викликають занепокоєння». Туск зазначив, що навіть Україна, яка добре підготовлена до протидії дронам, не здатна на 100% ефективно їх збивати.

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Атака на КПП «Ягодин» — що відомо

Вночі 13 вересня російські військові завдали удару по КПП «Ягодин». Атаковано АЗС. Внаслідок атаки також спалахнули фури. Зранку дрон РФ влучив у потяг «Київ — Варшава», що був за 2 км від держкордону.

Водночас речник Оперативного командування ЗС Польщі підполковник Яцек Горишевський заявив, що «загроза була реальною». Адже безпілотники «працювали та навіть вражали цілі, розташовані дуже близько до польського кордону».

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