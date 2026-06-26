Путін та Трамп / © Associated Press

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У Кремлі дедалі гостріше відчувають наслідки війни проти України, тоді як міжнародна ситуація починає складатися на користь Києва.

Таку думку у прямому етері Еспресо висловив радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України Андрій Веселовський.

За його словами, у Кремлі наразі спостерігається вкрай напружена атмосфера через невдачі на фронті та зростання внутрішніх проблем у Росії.

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«Зараз у Кремлі не те щоб паніка, але дуже напружена ситуація. Путін розуміє, що його б’ють, що його обкладають з усіх боків, що населення нарешті на п’ятому році побачило, що в них іде війна, і що є півтора мільйона десь зниклих солдатів. Бачимо задимлені Москву та Санкт-Петербург. І Путін не може це виголосити, якось пояснити й сказати, що так, це війна. Водночас він не може жодним чином втримати ситуацію на фронті», — зазначив Веселовський.

Дипломат вважає, що Україні необхідно витримати певний період, поки російське керівництво усвідомить безперспективність своїх планів та неможливість повернення до сценаріїв, на які розраховував Кремль на початку повномасштабного вторгнення.

«Що такого солодкого життя, яке уявлялося Путіну у 2022 році, не станеться. Ніяких так званих Стамбульських домовленостей не існує, бо ми їх не підписували. І все буде інакше», — наголосив він.

Веселовський також звернув увагу на зміни у сприйнятті війни з боку Сполучених Штатів. На його переконання, американське керівництво дедалі краще оцінює реальне співвідношення сил між Україною та Росією.

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«Американці в цій ситуації швидко зметикували, хто насправді має карти, а травма Ірану повинна бути чимось закрита. Скажімо, успіхом в Україні. Чому б і ні?» — сказав дипломат.

На його думку, нинішні міжнародні процеси можуть створити для України додаткові можливості, на які вона розраховувала протягом останніх років.

«Ось що зараз відбувається, і це дуже приємне явище. Ми цього очікували, ми на це сподівалися. Ми пролили багато крові, але на п’ятому році, схоже, це починається», — підсумував Веселовський.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо заперечив будь-які домовленості між американським президентом Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним під час їхньої зустрічі на Алясці в серпні минулого року.

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Ми раніше інформували, що Кремль змінив тон щодо війни проти України: після втрат на фронті та зростання тиску Заходу Путін заговорив про повернення до дипломатії.

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