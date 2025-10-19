Після візиту до Трампа з’явилася промовиста карикатура на Зеленського

Володимир Зеленський / © Associated Press

Після візиту президента України Володимира Зеленського до США та зустрічі з президентом Дональдом Трампом у Білому домі у британській газеті The Telegraph з’явилася карикатура на українського лідера.

Малюнок відомого політичного карикатуриста Крістіана Адамса опубліковано в неділю, 19 жовтня.

На карикатурі зображено Володимира Зеленського під час традиційного вечірнього звернення до українців.

Український президент одягнутий у білу футболку з саркастичним написом: «Я їздив до Вашингтона, і все, що я отримав — ця паршива футболка».

Раніше видання Axios із посиланням на два джерела, знайомі з деталями переговорів, повідомило, що президент США Дональд Трамп відмовився надати Україні ракети великої дальності «Томагавк» під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у п’ятницю, 17 жовтня.

Нагадаємо, видання The Hill назвало ключові підсумки переговорів Трампа і Зеленського, три з яких безпосередньо стосуються України.