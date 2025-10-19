ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1974
Час на прочитання
1 хв

Після візиту до Трампа з’явилася промовиста карикатура на Зеленського

На малюнку відомого політичного карикатуриста зображено Володимира Зеленського під час традиційного вечірнього звернення до українців.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Після візиту президента України Володимира Зеленського до США та зустрічі з президентом Дональдом Трампом у Білому домі у британській газеті The Telegraph з’явилася карикатура на українського лідера.

Малюнок відомого політичного карикатуриста Крістіана Адамса опубліковано в неділю, 19 жовтня.

На карикатурі зображено Володимира Зеленського під час традиційного вечірнього звернення до українців.

Український президент одягнутий у білу футболку з саркастичним написом: «Я їздив до Вашингтона, і все, що я отримав — ця паршива футболка».

Раніше видання Axios із посиланням на два джерела, знайомі з деталями переговорів, повідомило, що президент США Дональд Трамп відмовився надати Україні ракети великої дальності «Томагавк» під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у п’ятницю, 17 жовтня.

Нагадаємо, видання The Hill назвало ключові підсумки переговорів Трампа і Зеленського, три з яких безпосередньо стосуються України.

Дата публікації
Кількість переглядів
1974
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie