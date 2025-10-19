- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1974
- Час на прочитання
- 1 хв
Після візиту до Трампа з’явилася промовиста карикатура на Зеленського
На малюнку відомого політичного карикатуриста зображено Володимира Зеленського під час традиційного вечірнього звернення до українців.
Після візиту президента України Володимира Зеленського до США та зустрічі з президентом Дональдом Трампом у Білому домі у британській газеті The Telegraph з’явилася карикатура на українського лідера.
Малюнок відомого політичного карикатуриста Крістіана Адамса опубліковано в неділю, 19 жовтня.
На карикатурі зображено Володимира Зеленського під час традиційного вечірнього звернення до українців.
Український президент одягнутий у білу футболку з саркастичним написом: «Я їздив до Вашингтона, і все, що я отримав — ця паршива футболка».
Раніше видання Axios із посиланням на два джерела, знайомі з деталями переговорів, повідомило, що президент США Дональд Трамп відмовився надати Україні ракети великої дальності «Томагавк» під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у п’ятницю, 17 жовтня.
Нагадаємо, видання The Hill назвало ключові підсумки переговорів Трампа і Зеленського, три з яких безпосередньо стосуються України.