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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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1778
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Після візиту Віткоффа і Кушнера у Путіна видали нову заяву про війну в Україні

За словами Пєскова, американські переговорники нібито докладають значних зусиль у переговроному процесі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Віткофф і Путін.

Віткофф і Путін. / © Associated Press

Кремль і далі брехливо заявляє про нібито бажання і готовність Росії до «мирного врегулювання» війни проти України та навіть сподіваються на «певні зрушення».

Про це заявив прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков.

З його слів, Москва буцімто розраховує на відновлення тристоронніх переговорів за участю Росії, України та США, адже «триває серйозна робота». Традиційно Пєсков кинув улесливі слова на адресу американських посланців Стіва Віткоффа і Джерада Кушнера.

Особливо зухвало представник «фюрера» наголосив: Москва вважає, що нібито так звана «сво» триває «досить успішно» для окупантів.

Водночас Росія продовжує свої смертельні атаки по Україні, а Кремль брехливо твердить, що війна нібито не закінчується через позицію Києва та провокації країн Європи.

Нагадаємо, очільник МЗС Росії Сергій Лавров шокував твердженням про мирні переговори і заявою про те, що нібито жодних перемовин немає. З його слів, бодай якихось «зовнішніх ознак» цього немає.

Водночас після зустрічі посланців США з Володимиром Путіним у Москві у Білому домі натякнули на важливі зміни щодо війни. Reuters з посиланням на джерела пише про те, переговори оцінили як досить «змістовні». Співрозмовник видання повідомив, що найближчими тижнями планується оголосити про подальший розвиток процесу між США, Україною і РФ.

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