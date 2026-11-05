Після виборів у США Кремль заговорив ультиматумами і озвучив, чого хоче від України

Володимир Путін. / © Associated Press

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У Кремлі цинічно заявили, мовляв, мають намір «забезпечити свої інтереси» в Україні незалежно від політичних змін у США.

Про це повідомив речник російського «фюрера» Дмитро Пєсков, коментуючи перемогу демократів на проміжних виборів до Конгресу США.

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За словами Пєскова, «забезпечення інтересів Російської Федерації з українських справ» жодним чином не залежить від ситуації у Штатах. Він нахабно наголосив, що Москва збирається домагатися свого за будь-яких обставин.

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Речник Кремля фактично пригрозив продовженням війни. Він цинічно заявив, що російські інтереси можуть бути забезпечені «військовим шляхом» — через продовження так званої «СВО». Водночас інший сценарій, каже він, — це «мирний шлях».

Втім, не минулося без традиційних претензій та умови. Мирне «врегулювання», висловився Пєсков, можливе, якщо в Києві нібито «знайдеться хтось, хто матиме політичну волю і візьме на себе відповідальність».

Представник «фюрера» назвав агресора Росію «абсолютно суверенною державою». Мовляв, для Москви пріоритетним є «мирне врегулювання». Однак одразу додав, що це «досі це не уявлялося можливим, тому проводиться спеціальна військова операція».

Вибори у США — що відомо

У США Демократична партія здобула сенсаційну перемогу на проміжних виборах до Конгресу. За попередніми даними, вони вже отримали 240 місць. Для контролю над Палатою представників їм достатньо було здобути 218 мандатів. Республіканці наразі мають 147 місць.

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Зауважимо, що раніше Пєсков заявив, що попри результати виборів до Конгресу, Дональд Трамп продовжує виконувати свої президентські повноваження, а тому Москва сподівається на його «миротворчість». Крім того, Кремль хоче, аби він далі займався «українським врегулюванням».

У команді очільника Білого дому шукають винних. Зокрема, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що причина поразки республіканців — війна: «Всім відомо, чому ми програли».

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