Після виборів у США російські танкери розвернулися дорогою до Америки: що заявив Кремль

Путін і Трамп. / © Associated Press

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У Кремлі відхрестилися від будь-якого зв’язку між зміною маршрутів танкерів із дизельним пальним РФ, які прямували до США, та виборчими процесами у Штатах.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

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З його слів, шукати політичний підтекст у цій ситуації не варто. Водночас комерційні подробиці можливих постачань Москва розкривати відмовилася.

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«Якогось зв’язку з виборами тут вбачати не варто, це однозначно», — заявив речник «фюрера».

Окрім того, журналісти запитали його про ймовірний зрив домовленостей зі США. Втім, Пєсков висловився про нібито «комерційні нюанси». За його словами, обговорювати такі подробиці публічно Москва не збирається.

«Ми не можемо з вами обговорювати комерційні нюанси, вони не можуть ставати публічними», — заявив речник російського диктатора.

Стаття FT про зміну маршрутів танкерів

Видання Financial Times повідомило, що два з трьох танкерів, які перевозили російське дизельне пальне до американських портів, раптово змінили маршрут.

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Зокрема, судно Talisman, кінцевим пунктом якого раніше було зазначене Атлантичне узбережжя США, виявили біля берегів Алжиру. Наразі воно рухається у зворотному напрямку. Інший танкер — Leruo — перенаправили до Бразилії.

Лише одне судно, за даними FT, продовжує рух у напрямку Сполучених Штатів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня 2026 року оголосив про укладення так званої дизельної угоди з диктатором РФ Володимиром Путіним. Головною причиною цього рішення нібито стало різке зростання цін на пальне. Втім, укладання угоди супроводжувалося публічними нападками Трампа на Україну та його вимогами припинити удари по російських НПЗ.

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