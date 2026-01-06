Після заяв Трампа НАТО може готувати оборону Гренландії: у Європі зробили заяву

Йоганн Вадефуль / © Associated Press

Гренландія, яка належить Данії, є частиною НАТО. Саме тому Альянс обговорить захист острова, якщо це буде необхідно.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє Politico.

За його словами, оскільки Данія є членом НАТО, то Гренландію «загалом також доведеться захищати НАТО».

«І якщо виникнуть подальші вимоги з посилення оборонних зусиль щодо Гренландії, то нам доведеться обговорити це разом у межах Альянсу», — наголосив німецький дипломат.

Водночас 6 січня лідери Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та Данії опублікували спільну заяву щодо Гренландії, повідомляє The Guardian. Європа заявляє, що безпека Арктики має бути досягнута «колективно з союзниками НАТО, зокрема США».

«Данія та Гренландія, і лише вони, мають вирішувати питання, що стосуються Данії та Гренландії», — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що в заяві безпосередньо не йдеться про США. Втім, європейські лідери наголошують, що вони «не припинять захищати» принципи Статуту ООН, «зокрема суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність кордонів».

«НАТО чітко дало зрозуміти, що арктичний регіон є пріоритетом, і європейські союзники активізуються», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, після завершення військової операції у Венесуелі Дональд Трамп заявив, що йому «справді потрібна Гренландія». Мовляв, цей острів стратегічно необхідний для оборони США, бо оточений російськими та китайськими кораблями. Саме тому, каже американський лідер, Гренландія має ключове значення для безпеки країни.

Водночас Данія, якій належить острів, засудила нові заяви Трампа. Прем’єр-міністерка країни Метте Фредеріксен наголосила, що США не мають права анексувати жодну з трьох країн Данського Королівства. За її словами, будь-яка спроба захопити Гренландію військовим шляхом стане катастрофою для НАТО.