Після заклику Зеленського завершити війну у Путіна виступили з новою заявою

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський написав відкритого листа очільникові РФ Володимиру Путіну, в якому наголосив, що Україна пропонує закінчити війну. У Кремлі кажуть, що послання «взяли до уваги», але зухвало звинувачують Київ у небажанні миру.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, «фюрерові» Володимиру Путіну повідомили про лист. Однак про реакцію очільника Кремля він не повідомив, мовляв, «не забігатиме наперед».

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І хоча в листі український лідер наголосив, що війна має бути завершена шляхом переговорів, у Москві й далі повторюють наратив, що «переговори на паузі», і чи поновляться вони — «залежить від Києва».

«Має бути зроблена хороша домашня робота щодо просування мирним треком українського питання», — цинічно заявив Пєсков.

З його слів, нібито російська сторона «продовжує спілкуватися з американцями через наявні канали», а начебто «офіційних каналів спілкування з Україною немає».

Лист Зеленського до Путіна

Напередодні стало відомо, що Зеленський вперше написав відкритого листа Путіну. Він, зокрема, заявив, що повномасштабна війна стала наслідком політичного вибору Кремля.

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З тексту, опублікованого на офіційному сайті президента, відомо, що він запропонував повне припинення вогню на фронті. За словами Зеленського, саме нинішня лінія бойового зіткнення має стати відправною точкою для дипломатичного врегулювання війни.

Окрім того, глава держави заявив, що російська армія щомісяця зазнає значних втрат. У травні — це понад 30 тисяч убитих і тяжкопоранених росіян.

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