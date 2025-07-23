Після закону щодо НАБУ і САП у Європі зробили заяву про фіндопомогу Україні

Єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс / © Associated Press

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Фінансова допомога Україні та її прогрес на шляху до Євросоюзу залежать від незалежності антикорупційних інституцій.

Про це заявив єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс, який курує фіндопомогу для Києва, повідомляє Financial Times.

Домбровскіс наголосив, що Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура «мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією і підтримувати довіру громадськості».

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«Наша поточна фінансова допомога Україні залежить від прозорості, судових реформ (та) демократичних урядів. Те саме стосується шляху України до вступу в ЄС, який також вимагатиме потужного потенціалу для боротьби з корупцією», — висловився єврокомісар.

Нагадаємо, раніше у ЄС висловили стурбованість з приводу ухвалення в українському парламенті законопроєкту №12414, що змінює підпорядкованість НАБУ та САП. Представники країн «Великої сімки», зокрема США, повідомили, що провели зустрічі з представниками антикорупційних структур і планують обговорити ситуацію з українським урядом. Вони уважно стежать за розслідуванням справ щодо кількох працівників НАБУ, які підозрюються у злочинах. Попри це, підтримка Україні з боку G7 триватиме.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: США і ЄС ЗРЕАГУВАЛИ НА ПРОТЕСТИ В УКРАЇНІ через закон 12414

ТСН.ua зробив повний розбір положень закону, який може позбавити незалежності НАБУ та САП.

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Зауважимо, частина українських нардепів ініціювала збір підписів та готує подання до Конституційного суду для скасування скандального закону.

Своєю чергою генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що на зустрічі за участю президента, керівників правоохоронних та антикорупційних органів було домовлено, що правоохоронці підготують пропозиції змін до законодавства для вирішення актуальних викликів і подадуть їх главі держави.