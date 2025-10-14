Після жорстких мит Трампа Індія шукає нових покупців у Європі: деталі

Дональд Трамп. / © Associated Press

Сполучені Штати Америки запровадили проти Індії 50% тарифи. Зокрема, під удар потрапили експортери текстилю. Тепер вони поступово перелаштовуються на ринок Європи.

Про це повідомляє Reuters.

Видання наголошує, це відбувається через те, що Дональд Трамп подвоїв тарифи на імпорт з Індії, зробивши їх одними з найвищих серед усіх торговельних партнерів. Також в Нью-Делі пропонують знижки американським клієнтам, щоб пом’якшити удар.

Один співрозмовник Reuters, експортер одягу з Мумбаї заявив, що його компанія надає пріоритет диверсифікації на ринки Європейського Союзу. Мовляв, швидке укладення торговельної угоди з блоком допоможе збільшити постачання з Індії.

Зазначається, що торговельні переговори між Індією та ЄС вступили у вирішальну фазу, оскільки їхні команди інтенсивно працюють над досягненням мети кінця року – підписання угоди про вільну торгівлю.

ЄС є найбільшим торговельним партнером Індії з товарами, з двостороннім обсягом торгівлі в розмірі 137,5 мільярда доларів у фінансовому році, що завершився у березні 2024 року, що становить майже 90% зростання за останнє десятиліття.

Індійські експортери активізують зусилля для дотримання суворіших стандартів ЄС щодо хімічних речовин, маркування продукції та етичного постачання, заявили експортери текстилю. Експортери модернізують виробничі потужності, щоб відповідати цим стандартам. Вони також прагнуть зменшити свою залежність від США.

Так мумбайська компанія Creative Group, експорт якої до США становить 89% від загального обсягу поставок, може втратити від 6 000 до 7 000 зі своїх 15 000 працівників, а через шість місяців може розглянути можливість перенесення виробництва до Оману або сусіднього Бангладеш.

Нагадаємо, 6 серпня Дональд Трамп підписав указ щодо запровадження додаткових 25% мит на деякі індійські товари через те, що Нью-Делі надалі закуповує російську нафту в обхід санкцій. У підсумку загальні мита для деяких індійських експортних позицій зросли до 50%.