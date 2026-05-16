Після зустрічі із Сі Трамп несподівано висловився про незалежність Тайваню

Сі Цзіньпін і Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп застеріг Тайвань від офіційного оголошення незалежності від Китаю. Саме це питання було головним для Сі Цзіньпіна.

Про це він заявив в інтерв’ю Fox News після завершення візиту до Пекіна, повідомляє CNN.

«Скажу так: я не бажаю, щоб хтось став незалежним, і щоб нам довелося проїхати 9 500 миль, щоб воювати. Я не хочу цього. Я хочу, щоб вони заспокоїлися. Я хочу, щоб Китай заспокоївся», — висловився американський лідер.

З його слів, «нічого не змінилося» у позиції Вашингтона щодо Тайваню після переговорів з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Трамп наголосив, мовляв, хоче, аби ситуація в Китаї та Тайвані залишилася незмінною.

Президент розповів, що дискусія щодо острова була головним пріоритетом та «найважливішим» питанням для Сі.

«Ми говорили про це всю ніч. Гадаю, зараз я знаю про Тайвань більше, ніж майже про будь-яку іншу країну», — зауважив він.

Трамп припустив, що Китай не нападе на острів до кінця його президентського терміну. Втім, додав він, це може статися, коли він залишить свою посаду.

«Я не думаю, що вони щось зроблять, поки я тут. Коли мене не буде, то, чесно кажучи, думаю, вони можуть це зробити. Я не впевнений, що вони щось зроблять, якщо ситуація залишиться такою, як є», — наголосив очільник Білого дому.

На запитання, чи має народ Тайваню почуватися більш-менш безпечно після саміту з Сі, Трамп відповів: «Нейтрально».

Водночас він наголосив на тому, мовляв, потенційний продаж зброї Тайваню є «гарним козирем для переговорів». Втім, додав президент, що остаточне рішення він досі не ухвалив.

«Я ось що скажу: Тайвань вчинив би дуже розумно, якби трохи охолодив ситуацію. Китай вчинив би дуже розумно, якби трохи охолодив ситуацію. Їм обом слід це зробити», — додав Дональд Трамп.

Заява Сі про Тайвань і погроза Трампу

ЗМІ повідомили, що під час закритої зустрічі з Трампом Сі натякнув на можливу війну. У КНР наголосили, що Тайвань є найважливішим питанням, яке стоїть перед Пекіном і Вашингтоном. У разі неправильного підходу, воно може призвести до надзвичайно небезпечної ситуації у відносинах між США та Китаєм.

«В іншому разі між двома країнами виникнуть зіткнення і навіть конфлікти, що поставить під велику небезпеку всі їхні відносини», — заявили в китайському МЗС.

Американський держсекретар Марко Рубіо після попередження Сі Цзіньпіна заявив, що політика США щодо Тайваню «залишається незмінною». Водночас, наголосив посадовець, «будь-яка насильницька зміна чинного стану речей буде шкідливою для обох країн».

Дата публікації 22:19, 14.05.26 Кількість переглядів 61

