Після зустрічі у Білому домі Китай зробив заяву про вирішення війни в Україні

Китай вкотре заявляє про те, що, мовляв, виступає "за мирне політичне вирішення конфлікту в Україні".

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, пише Global Times.

За її словами, після зустрічі президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського та європейських лідерів, у КНР підтримали всі міжнародні ініціативи для досягнення стабільного миру.

"Китай завжди вважав діалог та переговори єдиним можливим способом вирішення "української кризи" (так Китай називає війну проти України - Ред.). Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру", - повідомила Мао Нін

З її слів, що позиція офіційного Пекіна з цього питання є "послідовною та чіткою".

Як повідомлялося, раніше китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що просуватиме свій план по Україні. З його слів, Пекін планує посилювати роль "Групи друзів миру" для політичного вирішення "кризи".

Нагадаємо, 18 серпня у Вашингтоні відбулися переговори між президентом США Дональдом Трампом, українським лідером Володимиром Зеленським та лідерами ЄС. Зокрема, американський президент пообіцяв, що Вашингтон братиме участь у забезпеченні гарантій безпеки для України. Трамп зауважив, що не виключає відправлення американських військ для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди між Києвом і Москвою.

