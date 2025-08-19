ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1133
Час на прочитання
1 хв

Після зустрічі у Білому домі Китай зробив заяву про вирішення війни в Україні

Пекін вкотре наголошує на “мирному вирішенні” війни в Україні

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Прапор Китаю.

Прапор Китаю. / © Associated Press

Китай вкотре заявляє про те, що, мовляв, виступає "за мирне політичне вирішення конфлікту в Україні".

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, пише Global Times.

За її словами, після зустрічі президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського та європейських лідерів, у КНР підтримали всі міжнародні ініціативи для досягнення стабільного миру.

"Китай завжди вважав діалог та переговори єдиним можливим способом вирішення "української кризи" (так Китай називає війну проти України - Ред.). Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру", - повідомила Мао Нін

З її слів, що позиція офіційного Пекіна з цього питання є "послідовною та чіткою".

Як повідомлялося, раніше китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що просуватиме свій план по Україні. З його слів, Пекін планує посилювати роль "Групи друзів миру" для політичного вирішення "кризи".

Нагадаємо, 18 серпня у Вашингтоні відбулися переговори між президентом США Дональдом Трампом, українським лідером Володимиром Зеленським та лідерами ЄС. Зокрема, американський президент пообіцяв, що Вашингтон братиме участь у забезпеченні гарантій безпеки для України. Трамп зауважив, що не виключає відправлення американських військ для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди між Києвом і Москвою.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie