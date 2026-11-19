Російський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін після тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном зробив низку цинічних заяв щодо війни проти України. Він вкотре спробував перекласти відповідальність за розв’язання агресії на Київ та звинуватив його у зриві компромісів.

Очільника Кремля цитують російські засоби масової пропаганди.

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Путін спробував перекласти відповідальність за початок війни проти України на Київ. Він узявся стверджувати, начебто Росія протягом восьми років намагалася врегулювати «кризу» в Україні, звинувативши Київ у проведенні воєнних заходів.

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Диктатор вкотре збрехав, що саме українська влада начебто розпочала війну на південному сході держави. Насправді ж це Росія розпочала агресію проти України 2014 року, анексувавши Крим та влаштувавши бої на Донбасі.

Водночас президент РФ вигадав, що жителі Донбасу нібито оголосили про незалежність від України відповідно до першої статті Статуту ООН. Насправді ж проросійські озброєні угруповання незаконно проголосили створення «ДНР» і «ЛНР», а згодом провели підконтрольні їм «референдуми» та заявили про «незалежність».

Путін заявив, що Росія нібито не починала війну проти України, а прагне її завершити. За словами господаря Кремля, Москва виступає за довгострокове врегулювання, орієнтоване на майбутнє.

Президент РФ також заявив, що США запропонували компромісні рішення щодо України, на які країна-агресорка погодилася під час переговорів в Анкориджі. Водночас, Путін переконує, що питання полягає в готовності Києва та європейських країн прийняти ці пропозиції. Насправді йдеться про ультимативні вимоги Кремля, які фактично означали б капітуляцію України

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А ще диктатор озвучив свої вигадки про те, що чинна українська влада нібито не зацікавлена у припиненні бойових дій, оскільки після цього їй доведеться проводити вибори. Тоді як на початку президент України Володимир Зеленський допустив обговорення проведення онлайн-виборів, наголосивши на необхідності знайти механізм, який дозволив би забезпечити участь у голосуванні громадян, зокрема військових на передовій.

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