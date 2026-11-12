Після зустрічі з Путіним Віткофф зробив гучну заяву про нові переговори щодо України

Володимир Путін і Стів Віткофф / © Associated Press

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Американський спецпосланець Стів Віткофф за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві заявив про домовленість провести новий раунд тристоронніх переговорів щодо закінчення війни в Україні. За його словами, до наступної зустрічі також мають долучитися представники європейських країн.

Про це повідомляє CNN.

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За словами Віткоффа, під час зустрічі в Москві вдалося досягти прогресу та домовитися про новий раунд переговорів. Він наголосив, що тристоронній формат за участю України, РФ і США, який раніше вдалося відновити, продовжить роботу.

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«Люди не думали, що ми відновимо тристоронній формат. Ми його відновили. Ми призначили нову зустріч», — заявив американський представник в аеропорту Внуково перед відльотом із Росії.

Віткофф також підкреслив, що участь європейських представників у наступному раунді важлива, оскільки європейські країни є партнерами США.

«Вони наші партнери, і важливо, щоб вони були залучені», — сказав він.

Москва не поспішає підтримувати участь Європи

Помічник Путіна з зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков підтвердив, що тристоронні переговори за участю Росії, України та США триватимуть. Водночас він скептично поставився до перспективи залучення європейських представників.

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Ушаков заявив, що європейські країни нібито намагаються втрутитися у переговорний процес, і закликав їх визначитися, чи прагнуть вони миру, чи продовження війни.

Водночас під час зустрічі з американськими посланцями Путін заявив, що Росія нібито ніколи не заперечувала проти діалогу з Європою. Раніше Москва однак виступала проти безпосередньої участі європейських посадовців у переговорах щодо України.

Після зустрічі з Путіним Віткофф і Джаред Кушнер мають вирушити до Дубліна, де планують зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та поінформувати його про результати московських переговорів.

Нагадаємо, понад 50 європейських лідерів, які зібралися на саміт Європейської політичної спільноти в Дубліні, не змогли домовитися, хто саме має представляти континент на переговорах щодо завершення російсько-української війни. Попри спільне бажання Європи бути повноцінним учасником мирного процесу питання про єдиного представника знову спричинило розбіжності між країнами.

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