Володимир Путін. / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін назвав зустріч лідерів Китаю Сі Цзіньпіна і США Дональда Трампа «новою сторінкою в історії дипломатії». Водночас зухвало видав, мовляв, війни в Україні не розпочинав.

ТСН.ua зібрав заяви російського «фюрера», які він зробив після тристороннього саміту.

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За словами Путіна, розмова була «абсолютно вільною», «дуже відверотою» і заклала основу «для подальших контактів, незалежно від того, у якому форматі вони відбуватимуться». Сі Цзіньпін, каже диктатор, створив «атмосфери, за якої ми почали вільно обмінюватися думками з питань, які нас цікавлять».

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Що сказав про війну в Україні

Російський диктатор брехливо заявив, що РФ нібито не розпочинала війну проти України. Мовляв, Москва лише намагалася «покласти край бойовим діям», які, як він стверджує, «вже тривали».

«Ми не починали жодних воєн», — цинічно заявив очільник Кремля.

Не втимався «фюрер», щоб не згадати домовленості, яких, за його словами, вдалося досягти під час зустрічі в Анкориджі у серпні 2025-го. Він стверджує, що російська сторона нібито «погодилася на компроміси» однак Україна та європейські країни «не погодилися на них».

Путін вчергове цинічно звинуватив Київ у нібито небажанні припиняти війну. Причиною, вважає він, є вибори.

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«Але ситуація змінюється, і, можливо, вони зрештою зрозуміють, що краще піти на такий компроміс, ніж зіткнутися з певними реаліями, з якими їм зрештою доведеться зіткнутися», — додав Путін.

Лестощі на адресу Трампа

Російський диктатор не шкодував улесливих слів на адресу президента США Дональда Трампа та похвалив його за бажання миру в Україні. Він наголосив на «близькості» «цивілізаційних цінностей» і «поглядів» між сторонами.

«У мене немає жодних сумнівів, що Трамп прагне вирішити всі конфлікти, зокрема в Україні», — заявив російський диктатор.

Путін заявив, що вдячний Трампу за запрошення на G20, але «не завжди зручно часто виїжджати за кордон».

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