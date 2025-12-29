Після зустрічі з Трампом Зеленський назвав два невирішені питання

Володимир Зеленський і Дональд Трамп на зустрічі 28 грудня / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський назвав два питання у контексті мирного плану, які залишаються невирішеними після його зустрічі з Дональдом Трампом 28 грудня.

Про це український лідер повідомив у відповідь на запитання журналістів.

Невирішеними питаннями залишаються Запорізька АЕС та території.

«Це станція, як вона буде функціонувати, Запорізька атомна і питання територій. Це два питання, які залишились саме в 20-пунктному документі. І я тому і сказав, що цей 20-пунктний план готовий на 90%, бо немає домовленості з 20-ти пунктів по двом пунктам», — розповів Зеленський.

Він також підтвердив свою заяву про те, шо у питанні гарантій безпеки для України все готово на 100%.

«Так, ми обговоримо (зі США — ред.) трішки ще деталей щодо терміну дій цих гарантій безпеки», — додав президент.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що за результатами переговорів із Трампом у Флориді 28 грудня Україна та США повністю узгодили військовий блок безпекових гарантій. Поточний проєкт документа передбачає зобов’язання на 15 років, проте український лідер запропонував Трампу розширити цей термін до 50 років, щоб забезпечити довгостроковий мир. Президент США пообіцяв розглянути цю ініціативу. Крім військового аспекту, на 90% погоджено тристоронні гарантії за участю Європи та фіналізується план економічного розвитку.