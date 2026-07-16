«Іншого вибору немає»: Федоров закликав замінити Сирського та начальника Генштабу

Михайло Федоров. / © ТСН.ua

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Для викорінення злочинів, корупційних схем і скандальних ситуацій, подібних зі «Скелею», необхідно змінити керівництво Збройних сил. Йдеться про заміну головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Андрія Гнатова.

Про це колишній міністр оборони заявив під час брифінгу 16 липня.

«У нас немає іншого вибору, якщо ми хочемо перемогти ворога асиметрично, з мінімальними втратами, де сильні лідери і командири будуть розвиватися, а їх не будуть списувати. Сучасна організація, побудована на технологіях, потребує лідерства в управлінні. Були запропоновані кардинальні кадрові рішення — зміна і головкома, і начальника Генштабу», — висловився Федоров.

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Федоров також відкинув звинувачення у причетності до скандалу навколо 425-го окремого штурмового полку «Скеля». З його слів, поширювана інформація, мовляв, він був «замовником» розслідування та навіть «допустив те, що там відбувається»,.

Втім, наголосив ексголова Міноборони, проблема полягає не в окремому підрозділі, а в системі, яка потребує змін.

«Це культура, яка сформувалася. Її потрібно просто викорінити, інакше ми не зможемо здолати ворога, коли таке відбувається в системі», — наголосив Федоров.

Конфлікт з Сирським

Федоров наголосив, що вважає своє звільнення результатом ультиматуму Олександра Сирського. Він наголошує, що був «готовий вчитися працювати» з головнокомандувачем, бо президент відмовився його заміняти. Однак згодом команда Міноборони зіткнулася з блокуванням своїх ініціатив.

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«Сирський не готовий відкрито в очі говорити про проблеми. Він готовий ходити на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовляє проти нього кампанії. І він поставив ультиматум. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, він придумав, як розколоти країну«, — додав Михайло Федоров.

Нагадаємо, 15 липня президент Володимир Зеленський майже дві години розмовляв із тодішнім міністром оборони Михайлом Федоровим. Потім глава держави ухвалив рішення про його відставку. Співрозмовники видання BBC News України повідомило про конфлікт Федорова із Сирським. За їхніми словами, це рішення далося Зеленському непросто, а сам він нібито обирав між «поганим і дуже поганим» сценаріями.

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