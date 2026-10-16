Після звинувачень Трампа Зеленський висловився про закінчення війни: подробиці

Володимир Зеленський з / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має ретельно готуватися до зими, оскільки агресорка Росія не демонструє готовності завершувати війну.

Про це глава держави заявив перед початком саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

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Водночас він заявив, що головним питанням порядку денного саміту ЄС є енергетичні потреби України. За словами Зеленського, Київ хоче «закінчити цю війну якомога швидше», але має бути готовий з точки зору енергетики і протиповітряної оборони.

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«Звичайно, ми хочемо завершити цю війну якнайшвидше. Але зараз ми не бачимо сигналів з російської сторони про готовність до її завершення. Саме тому маємо готуватися до зими. Зимовий пакет — це не лише енергетика, а й протиповітряна оборона та фінансування», — наголосив президент.

Український лідер заявив, що «вкрай важливо» розраховувати на підтримку союзників, а також похвалив «справжніх лідерів» за підтримку України.

Закиди Трампа на адресу Зеленського

В в інтерв’ю телеканалу Newsmax Трамп заявив, що нібито Зеленський не хоче домовлятися. Мовляв, він не зацікавлений у мирі. Американський лідер також висловив невдоволення українським керівництвом.

З його слів, диктатор РФ Володимир Путін нібито більше зацікавлений у завершенні війни, ніж Зеленський.

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У тій же розмові Трамп накинувся на Зеленського через атаки по російських НПЗ. Він зухвало назвав таке рішення Києва «ганебним», бо переконаний, що Україна має достатньо інших цілей для атак. Нібито тому не обов’язково бити по нафтовій інфраструктурі агресора.

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