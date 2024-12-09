Після 14 років війни і падіння диктаторського режиму народ Сирії може побудувати майбутнє - генсек ООН

Попереду ще багато роботи.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш наголосив, що після 14 років жорстокої війни і падіння диктаторського режиму народ Сирії може скористатися історичною можливістю побудувати стабільне і мирне майбутнє.

Про це йдеться в його заяві - пише Укрінформ.

За словами Гутерреша, майбутнє Сирії мають визначати самі сирійці. "Мій спеціальний посланник (Гейр Педерсен - ред.) працюватиме з ними в цьому напрямку", - запевнив він.

Генсек ООН відзначив, що попереду ще багато роботи для забезпечення «впорядкованого політичного переходу до оновлених інституцій».

Він закликав до спокою й уникнення насильства в цей чутливий час. Недоторканність дипломатичних і консульських приміщень та персоналу має поважатися в усіх випадках відповідно до міжнародного права, додав Гутерреш.

"Суверенітет, єдність, незалежність і територіальна цілісність Сирії мають бути відновлені… Ми залишаємося відданими справі допомоги сирійцям у розбудові країни, де примирення, справедливість, свобода і процвітання є спільною реальністю для всіх", - наголосив генсек ООН.

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Нагадаємо, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав ізраїльським силам захопити райони Сирії в буферній зоні Голанських висот.

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