Після 14 років війни і падіння диктаторського режиму народ Сирії може побудувати майбутнє - генсек ООН

Попереду ще багато роботи.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш наголосив, що після 14 років жорстокої війни і падіння диктаторського режиму народ Сирії може скористатися історичною можливістю побудувати стабільне і мирне майбутнє.
Про це йдеться в його заяві - пише Укрінформ.
За словами Гутерреша, майбутнє Сирії мають визначати самі сирійці. "Мій спеціальний посланник (Гейр Педерсен - ред.) працюватиме з ними в цьому напрямку", - запевнив він.
Генсек ООН відзначив, що попереду ще багато роботи для забезпечення «впорядкованого політичного переходу до оновлених інституцій».
Він закликав до спокою й уникнення насильства в цей чутливий час. Недоторканність дипломатичних і консульських приміщень та персоналу має поважатися в усіх випадках відповідно до міжнародного права, додав Гутерреш.
"Суверенітет, єдність, незалежність і територіальна цілісність Сирії мають бути відновлені… Ми залишаємося відданими справі допомоги сирійцям у розбудові країни, де примирення, справедливість, свобода і процвітання є спільною реальністю для всіх", - наголосив генсек ООН.
Нагадаємо, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав ізраїльським силам захопити райони Сирії в буферній зоні Голанських висот.
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