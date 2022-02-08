Після більш ніж п'ятигодинних переговорів з Путіним Макрон погуляти погуляти Красною площею

Після більш ніж п'ятигодинних переговорів з Путіним Макрон погуляти погуляти Красною площею

Вранці він вирушить до Києва.

Президент Франції Еммануель Макрон після переговорів з російським лідером Володимиром Путіним, що тривали понад п'ять годин, вирішив здійснити прогулянку Красною площею, перш ніж вирушити в готель.

Про це пише ТАРС.

Французького лідера супроводжувала його делегація.

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Макрон прибув до Москви у понеділок. На зустрічі з Володимиром Путіним президента Франції Еммануеля Макрона годували рибною юшкою, осетриною, олениною та грушевим пирогом.

Після прогулянки Красною площею Макрон зупинився на ніч у готелі в центрі Москви. Вранці він вирушить до Києва.

Раніше Макрон розповів, про що спілкуватиметься з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що Макрон переконаний, що найближчими днями будуть вирішальними для стабілізації ситуації та деескалації.

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