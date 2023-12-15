"Після цього кроку ще будуть наступні": Зеленський прокоментував рішення про початок переговорів про вступ у ЄС

Сьогодні – рішення про початок переговорів про вступ у ЄС, - йдеться у зверненні українського президента Володимир Зеленського.

"Після цього кроку ще будуть наступні. Це велика робота – інтегрувати державу, усі інституції, усі норми до Євросоюзу. Але зробимо. Україна вже не раз доводила, на що ми здатні. Буде й інше переможне рішення – буде час, коли зможемо відсвяткувати вступ України у Євросоюз", - заявив глава української держави.

"Зараз в Україні у багатьох піднесений настрій, і це важливо, це мотивація. І я вітаю всіх вас, кожного й кожну, з тим, що вдалося. Вдалося всім нам, хто єдністю України зміцнює єдність усієї Європи. Я хочу особливо подякувати всім нашим хлопцям і дівчатам, усім чоловікам і жінкам, які бились і б’ються заради України, які зараз у боях, які захищають волю України, які допомагають нашим воїнам – лікують, тренують, завозять зброю, виробляють зброю. Усе, чого ми досягаємо, було б неможливе без тієї героїчної сміливості наших людей, нашого народу, яка так надихає весь світ", - додав очільник української нації.

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"Хоч би що відбувалося – працюємо, бʼємось та збільшуємо силу України. Вірте у свої сили! Слава Україні!", - резюмував президент.

Нагадаємо, угорський прем'єр Віктор Орбан мав намір заблокувати рішення саміту ЄС щодо початку офіційних переговорів про вступ з Україною, наклавши вето. Втім, як зауважила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, у залі "є люди, які вміють переконувати".

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