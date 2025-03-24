Після діалогу з росіянами США зустрінуться з українською делегацією – The Guardian

Американські та російські переговорники сіли для переговорів у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) щодо часткового припинення вогню в Україні. Очікується, що після зустрічі відбудеться ще один раунд переговорів між командами США та України.

Про це пише The Guardian.

У виданні зазначають, що на окремих зустрічах планується обговорити деталі призупинення атак на енергетичні об'єкти, цивільну інфраструктуру та у Чорному морі для забезпечення безпечного комерційного судноплавства.

"Президент Росії Володимир Путін минулого тижня погодився припинити удари по енергетичних об’єктах України на 30 днів після тривалої телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Але існує постійна плутанина щодо того, що таке енергетична інфраструктура, і Київ наполягає на тому, щоб залізниці та порти були захищені під визначенням, яке Кремль сформулював у вузькій формі", – зазначають аналітики.

Раніше йшлося про те, що угода про припинення вогню з Росією не працюватиме.

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