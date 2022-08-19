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Після двох місяців перерви Макрон знову зателефонував Путіну: про що говорили

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Після двох місяців перерви Макрон знову зателефонував Путіну: про що говорили

Фото: Associated Press

Через два місяці перерви президент Франції Еммануель Макрон знову зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну.

Сторони обговорили питання щодо Запорізької АЕС та російської війни в Україні.

Про це повідомила пресслужба Кремля.

Зазначається, що Путін та Макрон обговорили різні аспекти ситуації навколо України. Зокрема, сторони говорили про Запорізьку АЕС, яку постійно обстрілюють російські окупанти. Пресслужба Кремля зазначає, що сторони "наголосили на важливості спрямування місії МАГАТЕ до станції".

Нагадаємо, Росія відмовилась від пропозицї генсека ООН Антоніу Гутерреша створити демілітаризовану зону навколо окупованої Запорізької атомної електростанції.

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