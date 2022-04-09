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Після геноциду в Бучі Європейський Союз надасть обладнання для збору доказів воєнних злочинів Росії в Україні

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Після геноциду в Бучі Європейський Союз надасть обладнання для збору доказів воєнних злочинів Росії в Україні

Associated Press

Фіксуватимуть не лише злочини російських окупантів, які здійснені в Бучі.

Європейський Союз проведе навчання і надаватиме обладнання для збору доказів воєнних злочинів Росії в Україні та передачі їх до Міжнародного кримінального суду.

Про це заявив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, - пише Укрінформ. 

"Для того, щоб подати матеріали, нам треба їх зібрати, треба зібрати докази, свідчення тих брутальних дій, які були скоєні не лише в Бучі, а й в інших місцях, тому ми мусимо працювати спільно за вами, спільно з Генеральним прокурором. Ми маємо провести навчання, надати необхідне обладнання, навчити тих можливостей проводити розслідування, щоб все це ретельно задокументувати", - зауважив Боррель.

Також Євросоюз окремо передбачив 7 млн євро, щоб це провести і зібрати докази для подання їх до Міжнародного кримінального суду.

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