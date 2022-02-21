Після ініціативи про визнання "ЛДНР" Козак натякнув Путіну про "приєднання Донбасу": що відповів глава Кремля

Після ініціативи про визнання "ЛДНР" Козак натякнув Путіну про "приєднання Донбасу": що відповів глава Кремля

Кремлівський куратор Донбасу зробив цинічну заяву щодо ОРДЛО.

Заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який є головним переговірником та куратором врегулювання ситуації на окупованих територіях Донбасу, на засіданні Ради безпеки намагався висловитись щодо "приєднання" ОРДЛО, але Володимир Путін проігнорував його думку, сказавши, що наразі слід обмежитися його виступом.

Про це стало відомо із трансляції засідання.

Представник Москви в "нормандії" протягом кількох хвилин намагався довести традиційну кремлівську пропаганду щодо начебто "нездатності Києва виконувати мінські домовленості". Потім Козак запитав, чи хоче президент РФ Володимир Путін почути його думку щодо "приєднання Донбасу".

"Володимире Володимировичу, це тут чи потім? Я хотів просто відповісти на питання щодо – приєднувати чи не приєднувати Донбас? Що робити далі? Як це використовувати у перемовинах із Заходом? Бо це така серйозна проблема", - висловився Козак.

У відповідь Путін сказав: "Гмм… І що?". Після цього глава Кремля вирішив зупинити Козака, зауваживши, що варто обмежитись лише виступом.

"Давайте обмежимося поки що вашим виступом щодо переговорного процесу в межах Мінських угод і вашою оцінкою перспектив. Ми так зрозуміли, що, на вашу думку, перспектив жодних немає. Дякую", - додав Путін.

Нагадаємо, Путін сьогодні ухвалить рішення щодо визнання "ЛДНР".

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