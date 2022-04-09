Після критики з боку ЄС Орбан усе-таки засудив різанину в Бучі

Після критики з боку ЄС Орбан усе-таки засудив різанину в Бучі

Раніше Орбан відмовлявся засуджувати масові вбивства в Україні, внаслідок чого Польща навіть заморозила відносини з Угорщиною.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нарешті засудив масові вбивства мирного населення в Бучі. Крім того, він підтримав міжнародне розслідування, спрямоване на встановлення винних у звірських вбивствах.

Про це заявив очільник пресслужби прем'єр-міністра Угорщини Берталан Хавасі, пише Telex.

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За словами Хавасі, Віктор Орбан також дав зрозуміти, що це війна, яку розпочали росіяни, вони напали на Україну, і це агресія.

"Це спільна позиція Європейського Союзу, і Угорщина є частиною цієї позиції. Я вважаю, що всі звірства мають бути розслідувані... У будь-якому випадку люди мають бути захищені попри все, а жорстоке поводження з мирним населенням має бути найрішучішим чином засуджено, і такі випадки мають бути розслідувані. Ми хочемо незалежного та неупередженого розслідування", – зазначив Хавасі з посиланням на позицію смого Орбана.

Нагадаємо, раніше Віктор Оббан відмовлявся засуджувати масові вбивства в Україні. Внаслідок цього, Польща заморозила відносини з Угорщиною до того моменту, поки "угорський прем'єр змінить свою позицію щодо дій Кремля".

Слід зазначити, що Угорщина також відмовилася постачати зброю Україні та навіть просто везти її через територію країни.

Внаслідок цього президент України Володимир Зеленський 2 квітня звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з докором, що Україна не отримала навіть життєво необхідного транзиту оборонної допомоги, та що голова угорського уряду зараз чи не єдиний, хто підтримує президента Росії Володимира Путіна.

Натомість очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не змінить свого рішення щодо постачання зброї Україні і щодо санкцій проти російських енергоносіїв.

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