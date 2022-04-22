Після нападу на Україну до росіян у Радбезі ООН ніхто не підходить без потреби - дипломат

Після нападу на Україну до росіян у Радбезі ООН ніхто не підходить без потреби - дипломат

Після повномасштабного нападу РФ на Україну, 24 лютого, ставлення до російської делегаціїй в Раді Безпеки ООН змінилося.

Зазначається, якщо раніше дипломати Сполучених Штатів Америки, Китаю, Франції, Великої Британії з росіянами спілкувалися та тиснули руки, то від початку війни з ними за власною ініціативою і без реальної потреби не підходять.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

За його словами, у самого постпреда Росії в ООН Василя Небензі немає простору для маневру.

"У нього залишилося лише дві опції: або надалі служити фюреру, або стати перебіжчиком й отримати захист у Нью-Йорку. Інших варіантів у нього зараз просто немає. Доля ж фюрерів у бункерах історії відома", - наголосив дипломат.

Кислиця каже: вірить в те, що "Небензя горітиме в пеклі": "Мені не потрібно навіть палець об палець ударяти, щоб він там опинився. Він усіма своїми діями вже зарезервував собі там місце".

Як повідомлялося, Росія відповіла відмовою на пропозицію генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша про запровадження в Україні "великоднього перемир'я" - від четверга, 21 квітня до православної пасхальної неділі. За його словами, таке перемир'я дозволило б евакуювати більше мирних жителів з районів України, охоплених бойовими діями, а гуманітарним організаціям - надати допомогу постраждалим.

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