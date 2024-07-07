Після невдалих дебатів: Байден скоротив відрив від Трампа у ключових штатах

Джо Байден відстає від Дональда Трампа лише на 2%.

Чинний президент США Джо Байден після невдалих дебатів скоротив розрив і відстає від свого суперника Дональда Трампа лише на 2% у ключових штатах Америки.

Дані опитування Bloomberg News/Morning Consult свідчать про те, що Байден скоротив відставання від Трампа на 2 відсоткових пункти: від 47% до 45%.

Це найменший розрив від моменту початку опитування в жовтні 2023 року.

Тепер Байден випереджає Трампа у Мічигані та Вісконсіні. Він перебуває в межах статистичної похибки опитування в Аризоні, Джорджії, Неваді та Північній Кароліні та відстає найбільше у ключовому штаті Пенсільванія.

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На думку виборців зі штатів, де проходили дебати, Байден показав себе не найкращим чином: менш ніж кожен п'ятий респондент зазначив, що 81-річний кандидат був послідовнішим, розумово розвиненим чи домінуючим учасником.

Також лише 39% виборців, які вагаються, кажуть, що Байдену точно або ймовірно слід продовжувати свою кампанію, тоді як 50% вважають так само щодо Трампа.

Опитування показало, що ліберальне крило його партії підтримує кандидатуру Байдена з більшим ентузіазмом. Проте значна більшість виборців, які не визначилися, і так звані "подвійні ненависники" – ті, хто негативно ставиться як до Байдена, так і до Трампа, – кажуть, що Джо Байдену слід знятися з виборів.

Нагадаємо, Байден назвав дебати "поганим епізодом" і сказав, що його змусить зійти з перегонів.

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