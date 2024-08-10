Після операції в Курській області Арестович різко “перевзувся”: що тепер говорить про росіян

Скандальний блогер не зміг уникнути згадки про свої недавні заклики до перемир’я, але знайшов цьому цікаве пояснення.

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який, перебуваючи за кордоном, останнім часом поширював занепадницькі заяви та похмурі прогнози щодо війни з Росією, різко змінив риторику після того, як почалася операція у Курській області РФ.

У своєму зверненні до росіян, опублікованому на його Telegram-каналі, він накинувся з нецензурною лайкою на “братній народ”, називаючи його представників “споконвічними ворогами” та обіцяючи їм жахіття при згадці про Україну.

“Їб*ні ви підараси, ми знаємо, хто ви такі, ми знаємо, що ви стріляєте по пологових будинках, коли ми стріляємо по військовій техніці. Ми знаємо, що ви свідомо б’єте по наших лікарнях. Ми вас на х*ю крутили. Ніхто в Україні не сумнівається, хто ви такі”, - видав несподівану тираду Арестович.

При цьому скандальний блогер не зміг уникнути згадки про свої недавні заклики до перемир’я, але знайшов цьому цікаве пояснення.

“Коли я пропонував перемир’я, я пропонував його тільки для того, щоб перевантажити нашу країну і зробити її більш дієво ефективною для того, щоб протистояти вам, м*дакам, які були і залишаються нашими споконвічними ворогами. Ми можемо з вами жити у мирі, але тільки після того, як ми вам насуваємо так, що ви нарешті обламаєтеся і зрозумієте, що в Україну ходити не треба. І дітям, і внукам своїм заповісте, що в наш бік навіть дивитися криво не треба. І тоді можливо ми зможемо вибудувати якісь відносини, якщо не добросусідські, то недоторкані. Але спочатку ви жахом повинні почати захлинатися, коли згадуєте Україну”, - розійшовся він.

Також Арестович раптом згадав про присягу, яку він давав Україні, та пообіцяв усі свої сили, яких, за його словами, у нього багато, покласти на те, щоб “смішний тупий хохол” обернувся для росіян солдатом, який “вибиває ногою двері до Курської АЕС і натискає велику страшну кнопку”.

“Такий українець до вас прийде, він уже прийшов, а далі буде приходити у ваших страшних снах. Тому *бала закрили і пішли нах*й з нашої землі”, - грізно наказав він росіянам.

Нагадаємо, ще не так давно Олексій Арестович в інтерв'ю російській опозиційній журналістці Юлії Латиніній заявив, що Україна та Росія мають подати позов до західних країн після укладання миру.

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