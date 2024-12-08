Сибіга: Путін зрадив Асада, як і інших диктаторів

МЗС України закликав до активних зусиль для стабілізації регіону після повалення Асада, наголошуючи на важливості політичного діалогу в Сирії.

Повалення режиму Асада демонструє неминучість краху диктаторів, які покладаються на президента Росії Володимира Путіна, адже він зраджує своїх союзників.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Асад пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Зараз головна мета - відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства", - зазначив Сибіга.

Міністр закордонних справ наголосив на необхідності стабілізації регіону, забезпечення політичного діалогу в Сирії та відновлення функціонування державних інституцій. Він також заявив про готовність сприяти нормалізації відносин у майбутньому та підтвердив підтримку сирійського народу.

Глава МЗС наголосив на важливості докласти зусиль для стабілізації регіону, забезпечити політичний діалог у Сирії для функціонування державних інституцій.

Нагадаємо, 8 грудня повстанці захопили столицю Сирії, Дамаск, і оголосили про повне повалення режиму Башара Асада. Військова опозиція заявила, що в Сирії завершилася ера темряви, і розпочалася нова, світла епоха.

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